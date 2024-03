Al via la sostituzione del guardrail di viale Regione Siciliana

In tutto ci vorranno tre mesi di lavoro

PALERMO – “Partiranno il 20 marzo p.v i lavori di riqualificazione di viale Regione Siciliana che prevedono la sostituzione e il ripristino delle barriere di sicurezza deteriorate presenti su entrambi i lati della carreggiata, in tutti e due i sensi di marcia, e che riguarderanno anche le corsie laterali“. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando.

“Ove necessario all’esecuzione dell’opera, saranno effettuati anche operazioni di manutenzione al verde“. Totò Orlando fa anche presente che “i lavori, che interesseranno il tratto compreso fra l’ingresso dell’autostrada A29 in direzione Palermo-Catania/Messina, sino all’ingresso dell’autostrada A29, direzione Palermo-Trapani, saranno prevalentemente svolti negli orari notturni in modo da non arrecare disagio al traffico veicolare. Il progetto si configura come un’opera di manutenzione necessaria per la messa in sicurezza di un’arteria stradale fondamentale per la Città di Palermo e costituisce un ulteriore impegno dell’amministrazione sul tema di riqualificazione delle strade. L’intervento, che avrà durata 3 mesi, sarà eseguito dalla ditta “Tecnoroads” di Terrasini, che si è aggiudicata la gara con base di 200.000 €“.