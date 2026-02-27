 Palermo, sotto sequestro due palestre, c'è anche il Country
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, sotto sequestro due palestre, c’è anche quella del Country

In via dell'Olimpo riscontrate violazioni amministrative
controlli
di
1 min di lettura

PALERMO – Due palestre chiuse dalla finanza a Palermo e una serie di controlli ancora in corso in altre strutture.

Ormai da qualche giorno è finita sotto sequestro amministrativo la Fitness Time. Si tratta della palestra all’interno del Country Club di via dell’Olimpo che il circolo ha affidato ad una gestione esterna.

Il sequestro è stato disposto al termine di un controllo dei finanzieri e dei tecnici dell’Azienda sanitaria provinciale.

Vengono contestate alcune irregolarità che riguardano la normativa antincendio e la Scia, la Segnalazione certificata di inizio attività.

Situazione complicata quella della struttura di via dell’Olimpo. Manca della documentazione e l’intoppo amministrativo si colloca nella fase in cui la palestra è stata affidata ad una gestione esterna.

Il circolo avrebbe tutta la certificazione in regola, ma il passaggio della documentazione al nuovo gestore non è automatica. Il risultato è che i clienti esterni e i soci del circolo, pur avendo pagato, non possono usufruire del servizio. Il gestore, da cui attendiamo una replica, si è già attivato per tentare di risolvere al più presto la questione.

È di oggi invece il sequestro del Martin Club di via Alcide De Gasperi. Un provvedimento del quale non si conoscono le motivazioni.

Di più non trapela. È certo, però, che altre strutture negli ultimi giorni hanno ricevuto la visita dei finanzieri. La concomitanza con la strage di Crans-Montana fai ipotizzare una stretta per evitare che simili tragedie si possano verificare anche Palermo. Nel corso delle verifiche in alcune palestre sarebbero emersi casi di lavoratori in nero.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI