Indagano i carabinieri

PALERMO – Furto con spaccata ad una tabaccheria in via Simone Gulì, a Palermo. Non è la prima volta che i ladri razziano le tabaccherie nella zona dei cantieri navali.

I malviventi hanno forzavano la saracinesca portato via stecche di sigarette, numerosi gratta e vinci e denaro contante. Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.