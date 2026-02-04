Palermo, spaccio di cocaina e detenzione di armi: cinque arresti

L'operazione della polizia

PALERMO – La polizia ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari, emessa dal gip di Palermo, nei confronti di cinque indagati, tre dei quali già detenuti per altra causa, per spaccio di sostanze stupefacenti. Per uno è stato disposto il carcere mentre per gli altri quattro gli arresti domiciliari.

L’indagine del commissariato Zisa-Borgonuovo, che si è avvalsa di intercettazioni e videoriprese, avrebbe documentato la vendita di numerose di dosi di hashish e cocaina con la complicità di altre persone che sono indagate per lo stesso reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

La base operativa del gruppo era nel rione Noce dove gli indagati si riunivano per concordare acquisti, effettuare i pagamenti e pianificare strategie di vendita. Durante le indagini è stata bloccata la vendita di due chili di cocaina. In quell’occasione oltre alla droga sono state trovate due pistole e una piccola mitragliatrice e munizioni