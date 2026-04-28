 Palermo, spaccio tra i capannoni dello Zen 2: un arresto
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Palermo, spaccio di droga allo Zen 2: arrestato un uomo di 37 anni

Arresto droga Zen 2
L'operazione dei carabinieri
SAN FILIPPO NERI
di
1 min di lettura

PALERMO – Spaccio di droga allo Zen 2 di Palermo, arrestato in flagranza un 37enne. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione san Filippo Neri.

I militari si sono appostati e hanno notato l’uomo mentre cedeva su strada diversi involucri ad alcuni coetanei che, quando hanno visto la pattuglia dei carabinieri sono riusciti a dileguarsi tra le vie del rione, mentre il 37enne è stato bloccato e perquisito.

Trovati 60 grammi di hashish suddiviso in 50 dosi e una dose di crack nascosta all’interno di una canalina in plastica di un climatizzatore. Il gip del tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto.

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