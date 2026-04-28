L'operazione dei carabinieri

PALERMO – Spaccio di droga allo Zen 2 di Palermo, arrestato in flagranza un 37enne. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione san Filippo Neri.

I militari si sono appostati e hanno notato l’uomo mentre cedeva su strada diversi involucri ad alcuni coetanei che, quando hanno visto la pattuglia dei carabinieri sono riusciti a dileguarsi tra le vie del rione, mentre il 37enne è stato bloccato e perquisito.

Trovati 60 grammi di hashish suddiviso in 50 dosi e una dose di crack nascosta all’interno di una canalina in plastica di un climatizzatore. Il gip del tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto.