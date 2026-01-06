Palermo, spaccio di droga ed evasione: scattano due arresti

Le operazioni dei carabinieri in centro storico e a Brancaccio

PALERMO – I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito 2 arresti in due distinte operazioni per spaccio di droga ed evasione. In Vicolo della Stecca, i militari hanno arrestato un 26enne pregiudicato, già noto alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagato è stato intercettato a bordo di un velocipede. L’uomo dopo essersi guardato intorno con circospezione, ha prelevato dei piccoli involucri dal bauletto del mezzo e dopo un veloce conteggio li ha occultati nelle tasche dei vestiti. Il sospetto che il giovane potesse detenere droga, ha spinto i carabinieri a effettuare una perquisizione personale che, ha consentito di recuperare e sequestrare 28 dosi di crack.

In un’altra operazione, i carabinieri di Brancaccio hanno arrestato per evasione un pregiudicato palermitano di 27 anni che, lo scorso dicembre, si era allontanato dal comune di Salemi nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Le costanti ricerche dell’indagato hanno permesso ai militari di rintracciarlo presso il proprio domicilio dove, nel disperato tentativo eludere il controllo, si era nascosto sotto il letto.