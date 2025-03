Fermato un 23enne

PALERMO – La polizia di Stato ha arrestato un giovane, Z.E. di anni 23 accusato di spaccio nel quartiere Sperone a Palermo. Durante i controlli gli agenti del commissariato Brancaccio con il cane Cheyenne, hanno sequestrato 26 grammi di hashish suddivisi in 21 dosi, 10 grammi di crack suddivisi in 42 pezzi e 5,80 grammi di cocaina suddivisi in 25 dosi.

Sequestrata anche una somma di denaro. Il giovane è stato arrestato