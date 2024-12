Palermo-Spezia, Baniya: “Contento del gol e della vittoria in casa”

Il difensore: "Dobbiamo continuare così"

“Noi sapevamo quanto questa vittoria fosse importante, specialmente dopo la gara contro la Sampdoria. Ci alleniamo da un bel periodo al mille per cento, ero sicuro che avremmo sfornato prestazioni importanti. Sono contento del gol e vincere in casa è ancora più bello. Speriamo di continuare questa striscia positiva”. Rayyan Baniya parla così in conferenza stampa dopo Palermo-Spezia, terminata con il risultato di 2-0.

“Oggi abbiamo vinto 2-0 senza subire gol, è importante per l’autostima per la squadra e per la difesa. A fine allenamento ci fermiamo con alcuni compagni della difesa per migliorare delle cose. Dobbiamo continuare solo così, sono contento e positivo. Dobbiamo mantenere questa grinta”, ha concluso il difensore del Palermo autore del primo gol dei rosanero.