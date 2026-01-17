Palermo, Inzaghi: “Rispettiamo lo Spezia. Spero i miei abbiano rabbia”

Il tecnico: "Magnani rientrerà tra qualche giorno. Sono contento di Vasic"

Pippo Inzaghi torna a parlare in conferenza stampa. L’allenatore del Palermo, alla vigilia del match contro lo Spezia, ha detto la sua in vista della prima partita al “Barbera” di questo 2026. L’incontro con la squadra di Donadoni è in programma domenica 18 gennaio a partire dalle ore 17:15 e i rosanero puntano ancora a ridurre il gap dalle posizioni di vertice della classifica di Serie B.

“Se essere solidi in difesa ci porta ad avere un eccesso di confidenza in merito a questo? Non penso i cambi influiscano, entra Le Douaron per Palumbo vuol dire che la direzione è un’altra. Quindi sono le solite frasi fatte che si fanno solo per destabilizzare e non servono a nulla. Quando si fanno i cambi si fanno per cercare di vincere la partita e fare un altro gol. Quando sei in vantaggio gli avversarsi si buttano in avanti e noi dobbiamo essere più bravi a chiudere le partite. A Mantova è stata una partita diversa dalle altre, potevamo chiuderla tante volte e la squadra non si è difesa e infatti non ha rischiato nulla”.

Poi il tecnico ha risposto a una domanda sul ritorno di Magnani: “Sono felice, è un giocatore importante. Se torna significa che le sue cose familiari, se ne è dette tante, per fortuna cominciano a essere sulla strada giusta. Magnani è infortunato per ora, rientrerà tra qualche giorno e avremo un’arma in più. Non dimentichiamo che abbiamo la difesa più forte del campionato e aggiungiamo un pezzo da novanta, penso che sia solo un vantaggio per noi”.

“Io non posso cambiare giudizio per un tiro al 95′ da 35 metri senza aver preso un tiro in porta. Io devo andare oltre a queste cose, voi siete bravi sulle sostituzioni. Queste cose non servono a niente se non a creare cose poco piacevoli. Sono stato sempre molto cattivo quando la mia squadra non ha fatto le prestazioni che doveva. Dopo Mantova non ho detto nulla, se giochiamo come fatto le partite le vinciamo. A me non interessa niente di difendere l’uno a zero, questa squadra può fare di più e i cambi sono importanti”.

“Questa squadra è forte, sennò non avrebbe fatto dieci punti in più dell’anno scorso – ha aggiunto Inzaghi -. Sono il primo a dire che in alcuni frangenti dobbiamo migliorare. Ci manca quella cattiveria nel chiudere le partite. Questo verrà partita dopo partita, ma non guardo più avanti della gara di domani. Qualche partita fa è iniziato qualcosa di diverso, ho cercato di creare uno zoccolo duro, mi sembra che per ora la strada è segnata. Se continuiamo a macinare in questo modo io sono convinto che ci divertiremo. Domani purtroppo non sarò in panchina (è squalificato per il rosso preso a Mantova, ndr), ma spero di vedere dall’alto una bella partita e una squadra coraggiosa”.

Sul tecnico dello Spezia, Inzaghi ha detto la sua: “Donadoni? Eravamo tutti sorpresi di non vederlo in panchina. Penso che abbia trovato la soluzione giusta. Non dimentichiamo che lo Spezia, pur avendo perso i due Esposito, è arrivato terzo lo scorso anno, con loro ho combattuto tanto. Come dico sempre abbiamo rispetto, ma noi siamo il Palermo e giochiamo in casa. Avevo chiesto alla squadra di giocare in trasfera come in casa e l’abbiamo fatto. Non ci ha premiato per quanto dato in campo. Mi auguro che la squadra abbia la rabbia domani dal primo minuto”.

“Mi è bastato far vedere ai calciatori tutte le occasioni create a Mantova. Poi dobbiamo accettare il risultato in campo, ma se giochiamo così sono più le partite che vinciamo. Su Vasic? Sono molto contento della sua crescita, non dimentichiamo che è una mezz’ala offensiva. A Mantova ha fatto sessanta minuti molto bene, sto cercando di trasformarlo in un giocatore più d’attacco cercando di dimenticare l’assist per cercare di più il gol. Con questi ragazzi bisogna avere pazienza”, ha detto l’allenatore del Palermo.