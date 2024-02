È accaduto nella zona di corso Calatafimi

PALERMO – Lo hanno sorpreso mentre armeggiava dentro una macchina. I carabinieri hanno arrestato Domenico Filannino, 30 anni, originario di Cerignola in provincia di Foggia. I militari di una gazzella sono intervenuti in via Giuseppe Pagano nella zona di Corso Calatafimi e scoperto che stava rubando un’auto.

Nel corso di una perquisizione, nella macchina del pregiudicato sono stati trovati arnesi da scasso e altri pezzi di automobili.