Dalla copertura del “Barbera” ai bagni: la VII commissione cerca soluzioni veloci

L'incontro con i responsabili della società rosanero

PALERMO – La VII commissione consiliare del Comune di Palermo ha incontrato i responsabili della società del Palermo calcio. Dal meeting tra le parti sono emerse alcune criticità legate alla struttura dello stadio “Renzo Barbera”, come gli impianti di videosorveglianza, i servizi igienici, l’adeguamento per i posti per i disabili, l’adeguamento dell’impianto a norma con la copertura totale della struttura fino alla revisione del regolamento per gli spettacoli che si svolgono allo stadio.

“Ho preso atto, unitamente al vicepresidente Fabio Giambrone e ai consiglieri Giuseppe Mancuso e Fabrizio Ferrandelli, delle complessità delle problematiche rilevate – dice il presidente della VII Commissione consiliare, Pasquale Terrani -. Abbiamo collegialmente deciso di approfondire le tematiche poste, per trovare soluzioni veloci ed immediate con il coinvolgimento dell’amministrazione attiva, al fine mettere la struttura in condizione di regolarità”.