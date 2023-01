Palermo, stagione di Stulac a rischio: si guarda al mercato

Il centrocampista sloveno potrebbe essere costretto a terminare anzitempo il campionato

PALERMO – Mentre il Palermo prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato contro il Perugia dall’infermeria arrivano notizie poco confortanti su Leo Stulac. L’infortunio occorso al centrocampista sloveno prima del match di Brescia potrebbe infatti rivelarsi più serio del previsto, con il giocatore di proprietà dell’Empoli che rischia di dover chiudere anzitempo la stagione.

Una potenziale tegola piuttosto grave per il tecnico Corini che, proprio nelle ultime giornate, aveva riproposto Stulac dal primo minuto come vertice basso del centrocampo rosanero con risultati convincenti e segnali confortanti. L’eventuale stagione finita del classe 1994 costringerà il ds dei rosa Rinaudo, alle prese con lo sfoltimento della rosa, ad agire anche in mediana per coprire l’assenza di uno dei colpi del mercato estivo.

STAGIONE A RISCHIO

L’infortunio di Stulac risale alla rifinitura subito prima del match di Brescia, ultima gara del girone d’andata di Serie B giocata il 26 dicembre scorso. Il bollettino medico pubblicato dal Palermo dopo il match ha parlato di lesione distrattiva nella regione miotendinea del semitendinoso della coscia sinistra, infortunio il cui recupero si aggira da un minimo di 30 giorni a un massimo di oltre tre mesi.

Nonostante la partenza per il ritiro di Roma, nel quale il centrocampista sloveno ha continuato le terapie del caso, le notizie al ritorno nel capoluogo siciliano non sembrano affatto confortanti Il problema occorso al giocatore rosanero sembrerebbe infatti non essere soltanto di natura muscolare e i tempi di recupero potrebbero essere decisamente lunghi. Qualora, dagli ulteriori esami previsti nei giorni, venisse confermata questa ipotesi Stulac sarebbe costretto a rimanere fuori per almeno 3-4 mesi, ritrovandosi costretto a chiudere anzitempo la sua stagione.

CENTROCAMPISTA CERCASI: PIACE VERRE

L’assenza prolungata di Stulac dal campo di gioco, nonché l’ipotesi di una chiusura di stagione anticipata, stanno portando il direttore sportivo Leandro Rinaudo a guardarsi intorno sul mercato anche per quanto riguarda il centrocampo. Se, in principio, la mediana sembrava l’unico reparto nel quale non occorreva intervenire la tegola Stulac ha chiaramente aperto la necessità di un sostituto che possa sopperire alla mancanza di un giocatore tecnico come il regista sloveno.

Il nome forte proveniente dal mercato, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, potrebbe essere quello di Valerio Verre. Il centrocampista della Sampdoria, anch’egli classe 2004 come Stulac, nonostante con Stankovic abbia trovato maggiore continuità non sembra incedibile e potrebbe lasciare i blucerchiati già in questa sessione di mercato invernale. Mezzala che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di trequartista, Verre sarebbe un innesto di qualità importante nonché un ritorno dal momento che ha già vestito la casacca rosanero nella stagione 2013/2014.