Palermo, si difende la donna accusata di avere bruciato l’auto dell’ex

Ecco cosa ha detto nel corso dell'interrogatorio di garanzia

PALERMO – Ha ammesso di avere rotto il parabrezza dell’auto del suo ex, ma non l’ha incendiata. Si è svolto davanti al giudice per le indagini preliminari Nicola Aiello l’interrogatorio di garanzia di G.M., 31 anni, arrestata tre giorni (ai domiciliari) per stalking.

I raid sono stati ripresi da una telecamera. La donna ha pure smentito l’ipotesi che abbia danneggiato con dell’acido la macchina della nuova compagna dell’uomo con cui ha avuto una relazione.

Si è difesa sostenendo che la sua è stata una reazione: mercoledì scorso l’uomo l’avrebbe picchiata e denudata per strada.

La donna ha ricostruito i contrasti di una relazione naufragata quando lei ha scoperto che lui la tradiva (sarebbe stato il figlio a raccontarglielo) e che si sarebbe sposato sette volte.