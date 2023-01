Palermo, stand-by per Verre. Si lavora per coprire le corsie

Dopo l'importante successo contro il Bari l'attenzione in casa rosanero torna sul mercato

PALERMO – Grande entusiasmo in casa Palermo dopo il successo casalingo contro il Bari, che ha permesso agli uomini di Corini di aumentare il margine di distacco dalle zone di bassa classifica nonché la propria striscia di risultati utili consecutivi.

Mentre i rosa proseguono nel loro percorso di crescita in campo, l’attenzione rimane rivolta anche al calciomercato per completare la rosa a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella. Arrivati Orihuela in difesa e Tutino in attacco, le attenzioni del ds Rinaudo sono adesso concentrate tutte sulle zone di campo in maggiore emergenza numerica ovvero il centrocampo e gli esterni.

PALERMO-VERRE: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

La trattativa che tiene maggiormente banco in viale del Fante è sicuramente quella legata a Valerio Verre. Il Palermo ha già l’accordo sia con la Sampdoria per il prestito con diritto di riscatto che con il giocatore, la situazione tuttavia non si è ancora sbloccata per via della presa di tempo da parte del club blucerchiato ancora alla ricerca del suo sostituto.

Senza l’arrivo di un nuovo centrocampista, che potrebbe essere Harroui del Sassuolo, la Sampdoria non vorrebbe privarsi di Verre che è stato regolarmente convocato da Stankovic nelle ultime sfide di campionato e Coppa Italia. In casa blucerchiata ci sarebbe, inoltre, la situazione legata a degli stipendi arretrati che renderebbero difficili le operazioni in uscita.

Nonostante questi problemi, visti gli accordi ormai raggiunti tra tutte le parti in ballo, la trattativa tra Verre e il Palermo non dovrebbe rischiare di saltare e potrebbe chiudersi già nei primi giorni di questa settimana.

CITY GROUP SU HUERTA, PIACCIONO BARBERIS E LERIS

Oltre al capitolo Verre non mancano, sempre per il mercato in entrata, i nomi sul taccuino di Leandro Rinaudo. A centrocampo piace anche il profilo di Andrea Barberis, in uscita dal Monza con il quale ha racimolato solo 4 presenze in stagione, ipotesi che tuttavia sembrerebbe aver perso terreno per via del possibile arrivo di Verre e dell’imminente recupero di Gomes dal problema alla mano.

Resta particolarmente caldo l’asse tra Palermo e Sampdoria, con altri due giocatori nel mirino rosanero per le corsie ovvero il terzino sinistro Nicola Murru e l’ala destra Mehdi Leris. L’interesse per Murru sembra destinato a rimanere tale, con il giocatore che avrebbe escluso la possibilità di scendere di categoria escludendo quindi l’ipotesi rosanero. Sempre per la corsia mancina, come alternativa a Sala, rimane vivo l’interesse per Martella in uscita dalla Ternana. Situazione di stallo invece per Leris, giocatore del quale Stankovic non sembra intenzionato a privarsi a meno di offerte irrinunciabili e di incassi immediati viste le difficoltà economiche del club.

Un nome proveniente dalla rete di osservatori del City Group è invece quello di Renato Huerta, ala destra classe 2004 militante nell’Universidad de Chile. Il gruppo inglese tiene d’occhio da tempo il giovane cileno, fra i prospetti più interessanti del calcio sudamericano, e sarebbe disposto a spendere una cifra intorno due milioni di euro per fare entrare il giocatore all’interno della propria galassia. Qualora l’affare dovesse andare in porto, il City Group potrebbe girare Huerta proprio al Palermo per fargli saggiare il calcio europeo e fornire a Corini un’alternativa sulla corsia di destra.