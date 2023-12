Palermo, strade al buio in zona stadio: botta e risposta fra Cuticchio e Amg

Guasti che hanno coinvolto anche Cruillas

PALERMO – Botta e risposta fra il consigliere della sesta circoscrizione Giacomo Cuticchio e Amg Energia. Un ‘battibecco’ che riguarda i lavori di manutenzione ordinaria che, a dire del consigliere, l’azienda non effettua nella zona dello stadio e nel quartiere Cruillas, dove vi sono alcuni guasti che hanno lasciato al buio alcune strade.

“Amg non effettua lavori”

“A causa del mancato rinnovo del contratto di servizio, l’azienda AMG Energia non sta effettuando i lavori di manutenzione ordinaria, lasciando al buio molte vie della sesta Circoscrizione di Palermo da settimane” ha dichiarato Cuticchio.

“Questa situazione è inaccettabile in una città dove marciapiedi e strade sono delle vere e proprie trappole, dal momento che sono dissestati. Via Viperano, via Sacra Famiglia, via Villa Barbera, tratti di via Cruillas, tratti di via Alcide De Gasperi, piazza Giovanni Paolo II e tante altre strade della sesta Circoscrizione sono colpite da questa problematica”.

“La mancanza di illuminazione pubblica rappresenta un grave pericolo per la sicurezza dei cittadini, in particolare per i pedoni e i ciclisti che si muovono a piedi e può favorire l’insorgere di attività criminali, aumentando il senso di insicurezza tra i residenti. Chiediamo al sindaco Lagalla – ha concluso il consigliere – di intervenire tempestivamente per risolvere questa situazione. L’illuminazione pubblica dovrebbe essere una priorità per l’amministrazione comunale, in quanto rappresenta un servizio essenziale per la sicurezza dei cittadini”.

La risposta dell’Amg Energia

“AMG Energia esegue regolarmente i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione della città e tali attività non hanno subito alcuna interruzione”, chiarisce dopo poche ore l’azienda. “La società, interamente partecipata dal Comune di Palermo, smentisce quanto affermato dal consigliere della VI circoscrizione Giacomo Cuticchio“.

“Il personale della società è, al momento, in stato di agitazione per la vertenza legata al rinnovo del contratto di servizio, ma questo ha comportato soltanto la sospensione delle attività accessorie svolte in regime di straordinario che non impattano in alcun modo sulla manutenzione ordinaria e sugli interventi relativi a situazioni urgenti e a tutela della pubblica incolumità, che vengono regolarmente effettuati e garantiti.

“Guasti causati da privati per l’Agenda Urbana”

“La dichiarazione del consigliere Cuticchio è frutto, purtroppo, di una fin troppo facile generalizzazione e di un’assoluta mancanza di verifica con la stessa AMG Energia dei fatti e dei problemi riscontrati. Gli impianti di illuminazione delle vie Viperano, Sacra Famiglia, Villa Barbera, Alcide De Gasperi e di piazza Giovanni Paolo II sono al momento in funzione a punti luce alternati, laddove possibile, per un guasto che verosimilmente è stato causato dai lavori in corso nella zona per la riqualificazione dell’illuminazione (progetto Agenda Urbana) gestiti direttamente dal Comune e affidati ad imprese private, sui quali AMG Energia non ha alcuna competenza”.

“Sono interventi – conclude l’azienda – che in altre zone della città hanno già provocato ripetuti guasti e danni di ingente entità, talora non ripristinabili, causati il più delle volte dall’incuria e dall’imperizia con cui i nuovi lavori vengono eseguiti. Lo stesso problema è stato riscontrato sugli impianti di via Cruillas e traverse, danneggiati dai lavori di rinnovo dell’illuminazione nell’ambito del progetto Agenda Urbana. Nella maggior parte dei casi, nonostante gli interventi di manutenzione eseguiti da AMG Energia e in programma (in zona Restivo-Ausonia) i vecchi impianti non sono più ripristinabili”.