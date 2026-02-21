Palermo-Sudtirol, Inzaghi: “Partite così devono diventare la normalità”

L'allenatore: "Le Douaron si deve convincere di essere molto più forte"

Termina 3-0 il match tra Palermo e Sudtirol giocato al “Renzo Barbera”. La vittoria dei rosanero vale per loro il quattordicesimo risultato utile consecutivo in campionato e l’ottava vittoria di fila tra le mura amiche dell’impianto sportivo di viale del Fante. Pippo Inzaghi, tecnico dei siciliani, ha commentato il successo dei suoi in conferenza stampa post partita.

“Bani a fine primo tempo aveva sentito un dolorino sul retto femorale, pensa comunque che non sia successo nulla. Avendo anche Mangani in quel ruolo era inutile correre rischi. Oggi partita durissima, era la squadra peggiore da poter incontrare per ora. L’avevamo preparata così, reggendo l’urto e andando bene nelle ripartenze che ci avrebbero concesso. Avevamo preparato il gol di Ceccaroni con l’inserimento dei braccetti. Siamo contenti, facciamo un record mai fatto dai rosanero finora. Queste cose ci devono convincere che queste partite fatte così devono diventare la normalità”.

“Le Douaron si deve convincere che è molto di più forte di quanto fatto vedere finora – ha aggiunto Inzaghi -. Gli do fiducia perché se la merita, lo faccio a chi mi dimostra in partita e in allenamento la propria voglia. Dal primo giorno ho cercato di fare vedere le cose positive a questi ragazzi. La crescita è ancora in divenire, questa squadra può fare molto di più. Ripeto, fare questi record deve convincere questi ragazzi che sono più forti. Hanno anima, identità, un blocco centrale che rimarrà per anni. Continuare così sarà quasi impossibile, speriamo e non dobbiamo accontentarci. I sogni si coronano solo se si lavora forte”.

“Sulle trasferte? Oggi mi prendo due giorni e mezzo per godermi cosa questa squadra ha fatto. Bisogna fermarsi ogni tanto e farsi i complimenti, dobbiamo essere orgogliosi. Martedì poi dirò che con il Benevento dei record siamo andati molli a Pescara e ho preso quattro gol. Questi ragazzi sanno quello che penso e non mi hanno mai deluso da questo punto di vista”, ha concluso l’allenatore del Palermo.