Palermo-Sudtirol, le probabili: Corini punta sulla continuità

Le possibili scelte di Corini e Bisoli per la sfida del Renzo Barbera valida per la settima giornata di Serie B

PALERMO – Dopo lo stop per le Nazionali e il ritiro di Manchester per il Palermo è tempo di tornare in campo. Oggi pomeriggio, alle ore 14, i rosa ospiteranno al “Renzo Barbera il Sudtirol nello scontro tra neopromosse valido per la settima giornata di Serie B.

La compagine di Bisoli, subentrato a partire dalla quarta giornata a Leandro Greco, dall’approdo del tecnico in panchina ha decisamente cambiato marcia racimolando due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare. Nonostante i tanti infortuni e una condizione fisica non ottimale, il Sudtirol punta a sfruttare il proprio momento positivo a cospetto di un Palermo in cerca di conferme.

I rosa di Corini, usciti sconfitti nell’ultima gara contro il Frosinone, sono chiamati a dare risposte convincenti dopo il mini-ritiro all’Etihad Campus in casa del Manchester City. Per la sfida di oggi l’allenatore di Bagnolo Mella dovrebbe optare per la continuità, dando fiducia all’undici titolare visto nelle ultime uscite. Assenti, tra le fila rosanero, Bettella e Accardi per infortunio con Doda, Crivello e Peretti non convocati per scelta tecnica.

Davanti a Pigliacelli, nell’ormai confermato 4-3-3, spazio quindi a Nedelcearu e Marconi con Buttaro e Mateju sugli esterni. A centrocampo spazio a Segre, Stulac e Saric con Damiani ad insediare il bosniaco, affaticato dopo l’esperienza in Nazionale, mentre in avanti spazio ad Elia e Di Mariano ai lati dell’intoccabile Brunori.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-SUDTIROL

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Mateju; Segre, Stulac, Saric; Elia, Brunori, Di Mariano.

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Berra, Zaro, Masiello, D’Orazio; De Col, Belardinelli, Tait, Rover; Mazzocchi, Odogwu.