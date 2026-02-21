Palermo-Sudtirol, Inzaghi riflette su Johnsen dal 1′: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il cammino del Palermo verso l’obiettivo stagionale passa nuovamente dalle mura amiche del “Renzo Barbera”. Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, l’impianto sportivo di viale del Fante si vestirà a festa per ospitare il Sudtirol nel match valido per la 26ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026. I rosanero arrivano a questo appuntamento con la voglia di capitalizzare il fattore campo (sette vittorie di fila in casa finora) contro una formazione ostica, decisa a ripetere la convincente prestazione della gara d’andata che ha visto comunque i siciliani imporsi per 2-0.

Il Palermo di Pippo Inzaghi si presenta a questo appuntamento reduce dalla vittoria per 3-0 contro la Virtus Entella, sempre davanti al proprio pubblico. I rosanero si trovano ancora al quarto posto in classifica con 48 punti, a distanza di cinque lunghezze dal Venezia capolista. La striscia positiva di risultati utili consecutivi in campionato è arrivata a tredici e i siciliani non sembrano volersi fermare. Per rimanere attaccati al treno delle concorrenti che lottano per la promozione diretta in Serie A, l’unico obiettivo del Palermo resta la vittoria.

Situazione favorevole anche per il Sudtirol, che sta vivendo una stagione di grandi soddisfazioni andando oltre il focus principale che è mantenere la categoria. Attualmente la formazione di Bolzano naviga a ridosso della zona playoff della graduatoria, con un nono posto a quota 33 punti. La compagine guidata dall’eterno Fabrizio Castori ha trovato continuità di prestazioni e risultati (sette quelli utili di fila) che l’hanno avvicinata agli spareggi promozione. Per gli altoatesini non sarà una sfida facile ma sicuramente scenderanno per stupire tutti e per dire la propria al “Renzo Barbera”.

Palermo-Sudtirol: le probabili formazioni

Il Palermo scende in campo con il consolidato 3-4-2-1. Tra i pali agirà Joronen, con il terzetto difensivo composto da Peda (in vantaggio su Magnani e Bereszynski), Bani e Ceccaroni. A centrocampo non cambia nulla, con Segre e Ranocchia in mezzo e Pierozzi e Augello sulle corsie laterali. Sulla trequarti, invece, Johnsen sembra poter partire dal primo minuti a discapito di Le Douaron. Confermati anche Palumbo e Pohjanpalo.

Il Sudtirol guidato da mister Castori dovrebbe rispondere con un 3-5-2. In porta ci sarà Adamonis, difeso da una linea a tre composta da El Kaouakibi, Bordon e Veseli. Le chiavi del centrocampo sono in mano a Tronchin, affiancato da Crnigoj e Casiraghi; sulle fasce corrono Molina e Davi. Coppia d’attacco composta da Verdi e Pecorino, con Merkaj pronto a subentrare.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Magnani, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Johnsen, Palumbo; Pohjanpalo.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Bordon, Veseli; Molina, Crnigoj, Tronchin, Casiraghi, S. Davi; Verdi, Pecorino.