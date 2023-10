Palermo-Sudtirol, Aurelio: “Nella ripresa abbiamo giocato da grande squadra”

Il terzino: "Il dualismo con Lund ci fa solo bene"

Il gol di Giuseppe Aurelio vale la vittoria contro il Sudtirol. La rete arriva al minuto 89 e completa la rimonta contro la squadra biancorossa. Così il terzino rosanero ne parla in conferenza stampa: “Pensiamo che aver fatto gol con diversi giocatori è una cosa importante, ci sentiamo importanti nel gruppo e chiunque entra può fare bene”.

“Siamo entrati nello spogliatoio in svantaggio – prosegue Aurelio -, abbiamo giocato però da grande squadra nella ripresa. Abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo creato e abbiamo risposto da grande squadra. Devo rivedere il gol ancora ma tutti mi hanno fatto i complimenti. Da come è stato, effettivamente, è stato difficile. Devo ringraziare però i miei compagni per quello che sto facendo. Lund è un ottimo giocatore e questa continua staffetta ci fa solo migliorare. Questo dualismo a noi fa solo bene”.