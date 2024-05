Palermo, svelata la statua della Santuzza: la cerimonia – VIDEO

Verso il quattrocentesimo Festino

PALERMO- Svelata la statua di Santa Rosalia alla presenza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, del presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo e di Monsignor Filippo Sarullo.

La statua, modellata in argilla dallo storico dell’arte Filippo Sapienza, sarà esposta in Cattedrale, in prossimità della Cappella di Santa Rosalia.

“La statua del IV centenario ci accompagnerà per tutto l’anno Giubilare, mostrandosi il 26 maggio a Montepellegrino e, in maniera del tutto innovativa – spiega il sindaco Lagalla – apparirà durante il corteo del 14 sera. È un’immagine aulica, dal forte senso sacrale e misterioso. La ritroveremo poi anche la notte del 3 settembre ad accogliere i fedeli per la tradizionale “Acchianata” e, per tutto l’anno giubilare, sarà esposta presso la Cattedrale di Palermo. Sarà l’immagine simbolo di questo quattrocentesimo”.

“Questa nuova immagine della Santuzza, in atteggiamento da pellegrina in cammino, sarà con il suo popolo lungo quest’anno e concluderà il giubileo rosaliano con il suo abbraccio, la sera del 14 luglio 2025, dove ricorderemo i 400 anni dal miracolo della liberazione (1625- 2025); sarà l’ anno santo anche del Giubileo della Chiesa Cattolica dal titolo “Pellegrini di Speranza”. Così dichiara l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella.

L’innovazione incontra la tradizione: il quarto centenario di Santa Rosalia volerà su queste due ali. Marco Balich ha pensato Il carro trionfale come un vero e proprio attore, una macchina scenica che si trasformerà durante il racconto, raccontando prima la peste, poi l’arrivo della Santa, poi la speranza.

L’innovazione verrà dal nuovo ruolo che avrà il carro, infatti, in un momento particolare del percorso. Questo incontrerà l’abbraccio benedicente della Santa che, come un miracolo, apparirà per accogliere la Città e liberarla ancora una volta dalla peste.