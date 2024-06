L'episodio ripreso dalle telecamere di sorveglianza

SCOZIA – Una violenta rapina in un tranquillo pomeriggio, in un minimarket di Dunfermline in Scozia, è stata bruscamente interrotta quando un uomo armato ha fatto irruzione, seminando il panico. Con la pistola in pugno, l’uomo ha minacciato una commessa, puntandole l’arma contro e lasciandola paralizzata dalla paura.

Rapina a mano armata al minimarket: le immagini

La situazione ha preso una piega inaspettata grazie al coraggio di un commesso. Vedendo la collega in pericolo, l’uomo ha reagito prontamente: ha scavalcato il bancone e ha affrontato a mani nude il rapinatore armato. Questo atto di straordinario coraggio ha innescato una reazione a catena: altri dipendenti sono intervenuti, riuscendo a disarmare l’assalitore e a immobilizzarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

L’intero episodio è stato catturato dalle telecamere di sorveglianza del negozio, fornendo prove schiaccianti dell’accaduto. Poco dopo, la polizia è giunta sul posto e ha arrestato il rapinatore.

TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE