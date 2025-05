Palermo: sventato doppio furto in negozio di abbigliamento, due denunce

Il valore stimato della merce è di 17 mila euro

PALERMO – La polizia ha sventato due tentativi di furto in un negozio di abbigliamento e calzature griffate. Il colpo, del valore stimato di 17 mila euro, era stato pianificato ai danni del negozio Adèl di via Gian Lorenzo Bernini, nella zona dell’Uditore. Due persone sono state denunciate in relazione all’accaduto.

Il doppio tentativo e l’intervento della polizia

I ladri si erano introdotti nel negozio forzando uno degli accessi secondari. A notare la loro presenza sono state le guardie giurate, che, tramite l’impianto di videosorveglianza collegato con la centrale operativa della Sicurtransport, hanno osservato due individui aggirarsi all’interno del negozio con una torcia in mano.

All’arrivo degli agenti delle volanti, i malviventi sono fuggiti, lasciando sul posto diversa merce griffata che avevano già riposto in alcuni sacchi. Verso le quattro di notte, i ladri sono tornati sul luogo del tentato furto. Anche questa volta, gli agenti sono intervenuti prontamente e, in questo secondo tentativo, sono riusciti a bloccare i due. La posizione dei denunciati è ora al vaglio della Procura.