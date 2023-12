Palermo, taglio alle borse universitarie: protesta degli studenti all’Ars

"Siamo al fianco degli studenti" ha detto Catanzaro

PALERMO – Gli studenti universitari di Palermo protestano per i tagli delle borse di studio. Davanti a Palazzo dei Normanni, la sede dell’Ars, un gruppo di ragazzi sta manifestando per la riduzione dei fondi da destinare agli studenti.

Il tema è stato sollevato nel corso dell’esame della finanziaria dal deputato del Partito democratico Tiziano Spada e su questo si è espresso anche l’assessore all’Istruzione Mimmo Turano, che ha garantito l’impegno del governo per trovare una soluzione, ipotizzando l’utilizzo di risorse extraregionali.

“Siamo al fianco degli studenti”

In seguito, c’è stato anche un incontro con gli studenti: è stato quello di Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars. “Siamo al fianco degli studenti siciliani che manifestano per chiedere maggiori risorse per le borse di studio dell’anno accademico in corso – ha detto – già nei giorni scorsi, insieme con i deputati del gruppo Pd, avevo presentato un emendamento alla finanziaria che prevede tre milioni di euro in più per gli Ersu siciliani (l’Ente per il Diritto allo Studio Universitario, ndr) in modo da fare scorrere le graduatorie di assegnazione delle borse di studio che al momento coprono appena la metà degli idonei aventi diritto”.

“Più volte abbiamo sollecitato il governo regionale in questa direzione – ha aggiunto Catanzaro – chiedendo al presidente Schifani di intervenire anche presso il governo nazionale che sembra avere dimenticato il tema del diritto allo studio. Nell’ambito dell’esame di questa finanziaria regionale abbiamo il dovere di trovare le risorse per sostenere gli studenti capaci, meritevoli, ma privi di mezzi finanziari, affinché possano intraprendere e completare il loro percorso di studi universitari”.