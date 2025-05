Palermo, Tamajo: “La costa sud per troppo tempo dimenticata”

L'intervento dell'assessore regionale alle Attività produttive

PALERMO – Si è tenuto oggi, presso l’Hotel San Paolo Palace di Palermo, un convegno promosso dal consigliere comunale Pasquale Terrani per accendere i riflettori sulla costa sud della città, da decenni trascurata ma carica di potenzialità inespresse.

Presente all’incontro l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, che ha ribadito l’impegno della Regione per la valorizzazione e il rilancio di un’area strategica per lo sviluppo urbano, economico e turistico di Palermo. “Per troppo tempo la costa sud è stata dimenticata – ha dichiarato Tamajo – ma non possiamo più permetterci di voltare lo sguardo altrove. Un tempo era il fiore all’occhiello del nostro litorale, oggi invece grida riscatto. Pretendiamo un cambio di passo e lavoreremo, con azioni concrete, affinché questa parte della città torni a essere un luogo di vita, bellezza e opportunità”.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi legati alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità ambientale, al recupero delle aree dismesse e alla necessità di attrarre investimenti per restituire dignità e decoro al territorio. “La costa sud ha bisogno di visione, programmazione e coraggio – ha concluso Tamajo – e io, con il mio impegno quotidiano, continuerò a essere in prima linea per costruire un futuro migliore per Palermo”.