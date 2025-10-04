Tangenti all’Asp: soldi e agende per “vedere se in altri distretti fottevano”

Si cerca la contabilità occulta del commercialista Lupo

PALERMO – “A questo punto dobbiamo vedere se anche in altri distretti fottevano… perché poi dobbiamo chiamare a Mario Lupo e gli dico ‘vammi a correggere tutte queste cose'”, così parlava Francesco Cerrito, dirigente dell’Asp.

Tra i suoi incarichi c’era anche quello di dare il via libera ai pagamenti in favore delle onlus che forniscono assistenza con le cure palliative ai malati di cancro. Prestazioni in convenzione con il servizio sanitario nazionale.

“Fatture duplicate”

Cerrito ha ammesso di avere messo in guardia Lupo sulla duplicazione di alcune fatture relative alle trasfusioni. Non era stato lui ad accorgersene ma un impiegato amministrativo che aveva informato un funzionario. La pratica era finita sul tavolo di Cerrito che sarebbe corso ad avvertire Lupo. L’irregolarità, quantificata da un collaboratore di Cerrito, era di 6 mila ero al mese.

Pta Biondo, Bagheria e Carini

Problema individuato e risolto per evitare guai maggiori. Il punto è che dalle intercettazioni eseguite pochi mesi fa dalla squadra mobile la questione sembrerebbe riguardare non solo il Pta Biondo. Cerrito, infatti, invitava Lupo a fargli pervenire due rendicontazioni: la prima relativa alle trasfusioni di tutto il 2024, la seconda sugli altri distretti: “… estrapoli Bagheria, Carini, Pta Biondo che sono quelle che noi abbiamo visto, vediamo se coincidono… è una questione di controllo… perché non sono i nostri i soldi quindi… che se fossero miei ti direi te li regalo… parliamoci chiaro… dal gennaio del 2024 sino al dicembre 2024″.

Il sequestro a casa Lupo

L’accordo era che Lupo, fino al suo arresto presidente di Samot (che ha preso le distanze) e Adi 24 scarl, facesse avere i numeri al dirigente i in maniera informale. Ora che sono entrambi finiti in carcere per corruzione l’inchiesta impone di guardare la contabilità in maniera approfondita.

Il giorno dell’arresto i poliziotti hanno perquisito la casa di Lupo e hanno trovato 8 mila euro in contanti dentro due cassetti della camera da letto. Soldi leciti? A cosa servivano? Il denaro è stato sequestrato assieme a tre agende (2023, 2024 e 2025), computer e cellulari. Gli inquirenti sperano di trovare la contabilità occulta di Lupo.