Reddito: task force tra comune di Palermo, Inps e centro per l’impiego

Gli assessori Forzinetti e Pennino sono al lavoro per fornire risposte ai percettori del sussidio

PALERMO – “Stiamo facendo fronte ad una situazione emergenziale e abbiamo subito optato per una strategia congiunta con l’Inps e i Centri per l’Impiego per rispondere sinergicamente e in modo più efficace alle istanze avanzate a quei cittadini fino ad oggi percettori del reddito di cittadinanza“ ha dichiarato l’assessore alle attività produttive e al lavoro del comune di Palermo, Giuliano Forzinetti.

Forzinetti, questa mattina, insieme all’assessore alle politiche sociali, Rosi Pennino, e al presidente della IV Commissione, Salvo Imperiale, hanno convocato i vertici dell’INPS, del Centro per l’Impiego e dei servizi sociali territoriali per fare il punto sull’emergenza provocata dalla revoca del reddito di cittadinanza e adottare iniziative congiunte, in attesa dell’arrivo delle nuove misure governative. Al termine della riunione è stata poi accolta una delegazione di manifestanti che oggi si è recata presso la sede dell’Assessorato alle Politiche Sociali.

Palermo, apre sportello informativo per gli ex percettori del reddito

“L’amministrazione comunale ha proposto – ha aggiunto Forzinetti -, la creazione di una task force che coinvolga, in maniera permanente e quotidiana, in una sede unica che metta insieme l’Inps, il Centro per l’Impiego e i servizi sociali creando così un luogo fisico di raccordo per la definizione delle attività da erogare a beneficio dei soggetti richiedenti. Siamo, quindi, in attesa che la proposta, ben accolta dagli altri enti, sia da tutti rapidamente accettata formalmente per attivare questo nuovo spazio operativo“.

Pennino: “Stiamo lavorando per risolvere la questione”

“A seguito della riunione, già organizzata da alcuni giorni, abbiamo accolto una delegazione di manifestanti alla quale – ha spiegato l’assessore Pennino – è stato chiarito l’intendimento del provvedimento nazionale e sono state espresse le rassicurazioni sull’impegno di questa amministrazione comunale ed in particolare, dei servizi sociali. Questi, infatti, stanno già lavorando per la presa in carico delle loro istanze, peraltro, esistono già forme di aiuto a sostegno dei cittadini bisognosi e misure idonee per poter garantire loro un percorso formativo e di inserimento professionale. Insieme all’assessore Pennino stiamo lavorando affinché nessuno rimanga da solo. Tengo inoltre a esprimere un particolare ringraziamento a Salvo Imperiale – ha concluso Pennino -, presidente della IV Commissione, la cui collaborazione è stata preziosa ai fini di un dialogo sereno e costruttivo con i manifestanti“.