Palermo, telefonata anonima segnala bomba nella sede dell’Amap

Gli uffici sono stati evacuati

PALERMO – Allarme bomba stamane negli uffici dell’Amap, la società che gestisce il servizio idrico nel capoluogo siciliano, di via Volturno, a Palermo

Una telefonata anonima segnalava la presenza di un ordigno all’interno del palazzo. L’azienda ha avvisato le forze dell’ordine che sono intervenute ordinando l’evacuazione dell’edificio e chiamando gli artificieri. Dopo circa un’ora l’allarme è rientrato e i dipendenti sono tornati al proprio posto.

Un altro allarme bomba si è verificato in via Sammartino, non molto lontano dalla sede dell’Amap, dove è stato segnalato uno zainetto abbandonato che è stato fatto brillare.