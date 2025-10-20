Palermo, tenta di ingoiare il crack alla vista dei poliziotti: arrestato

Nei guai un 24enne fermato in via Bernardino d'Ucria

PALERMO – Arrestato un giovane di 24 anni nella zona di via Oreto, a Palermo. L’operazione è stata condotta dalla polizia che ha fermato il ragazzo su uno scooter elettrico in via Bernardino d’Ucria per un controllo. Alla vista degli agenti il 24enne ha tentato di reagire scappando a piedi tentando di ingoiare quattro involucri contenenti crack.

Gli agenti lo hanno bloccato subito dopo e i poliziotti sono riusciti a estrargli dalla bocca le dosi di droga che, per fortuna non ha ingerito. Nel corso della perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di hashish e 1.335 euro in contanti. La droga ed il denaro sono stati sequestrati, mentre il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato dalla locale Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto la misura dell’obbligo di dimora.