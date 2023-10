Palermo, tentano di rubare due moto vicino al tribunale: arrestati

In un'altra operazione fermato un uomo per tentato furto di abbigliamento in viale Lazio

1' DI LETTURA PALERMO – I carabinieri della stazione Palermo Centro hanno arrestato due palermitani di 39 e 44 anni accusati di furto aggravato e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due stavano rubando due moto nei pressi del palazzo di giustizia e poco dopo sono stati sono stati bloccati. Il trentanovenne, già sottoposto a una misura di prevenzione, nel tentativo di fuggire ha colpito ripetutamente i carabinieri. Per lui il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere. L’altro ha l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Le moto sono state restituite ai proprietari. In un’altra operazione i militari della stazione Resuttana Colli hanno arrestato un uomo di 55 anni che in un negozio di abbigliamento, in viale Lazio, ha cercato di portare via capi per circa 500 euro. L’arresto è stato convalidato e l’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione.

