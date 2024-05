Palermo, tentata rapina con mazza e manganello: arrestati 2 minorenni

Irruzione nella farmacia. I particolari

PALERMO – Sono entrati in farmacia con una mazza da baseball e un manganello per rubare l’incasso. I due ragazzi di 15 e 16 anni sono stati bloccati dagli agenti di polizia e da un carabiniere libero dal servizio che si trovava nell’attività commerciale in via Pitrè a Palermo.

Rapina, la ricostruzione

Subito dopo l’irruzione il farmacista sarebbe riuscito a lanciare l’allarme tramite la linea 112, che ha permesso alla centrale operativa della polizia di inviare le pattuglie dei Falchi della squadra mobile. Prima dell’arrivo dei poliziotti in moto, il carabiniere libero dal servizio è intervenuto bloccando i due giovani che stavano tentando di fuggire.

L’arrivo dei poliziotti

I poliziotti sono entrati in farmacia, hanno arrestato i minorenni sequestrando mazza e manganello nonché acquisendo le immagini riprese dalla videosorveglianza. I due ragazzi, che avevano piccoli precedenti simili, sono stati accompagnati al tribunale per i minorenni dove il giudice, al termine dell’udienza di convalida, ha disposto la misura cautelare del carcere per il sedicenne e il collocamento in comunità per il quindicenne.