Palermo, tentato furto all’Università: arrestato un 36enne

Immobilizzato da una guardia giurata e da un portiere di una facoltà all'interno della cittadella

PALERMO – Un uomo di 36 anni è stato denunciato per avere cercato di mettere a segno un furto nella cittadella universitaria in viale delle Scienze a Palermo. Non avrebbe fatto i conti con una guardia giurata e con il portiere di una facoltà, esperto in arti marziali, che lo hanno immobilizzato e hanno contattato la polizia.

L’uomo è stato denunciato per aver tentato di rubare attrezzature tecnologiche, utilizzate sia per la ricerca scientifica che per effettuare rilievi batimetrici in mare, per un valore di circa 60 mila euro. Nei guai anche un sessantenne indagato per ricettazione.