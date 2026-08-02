Decisiva la segnalazione di una vicina che ha chiamato la polizia

PALERMO – I poliziotti del commissariato Oreto hanno arrestato un uomo di 36 anni ed una donna di 29, entrambi palermitani, sorpresi in flagranza nel tentativo di mettere a segno un furto in abitazione del quartiere.

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La polizia era stata allertata dalla segnalazione di una vicina che aveva sentito dei rumori provenire da un appartamento limitrofo. La donna, sapendo che l’appartamento era momentaneamente disabitato, aveva ricollegato i rumori ad un tentativo di effrazione.

In effetti, così come verificato dalle pattuglie di polizia arrivate sul luogo, l’uomo e la donna erano all’opera con martelli, cacciaviti e strumenti di effrazione per divellere gli infissi dell’immobile e razziarlo di porte e finestre. L’intervento degli agenti ha bloccato lo smantellamento dell’immobile ed impedito la fuga dei due. L’uomo aveva quasi completato lo smontaggio di un profilo metallico della veranda dell’appartamento. Gli infissi già smontati sono stati restituiti al proprietario, entrambi i fermati sono stati arrestati.