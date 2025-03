Cruillas, forzano le grate e tentano il colpo: nel mirino un supermercato

Danni al "Penny Market". Indagano i carabinieri

PALERMO – Hanno tentato di mettere a segno un nuovo furto, ma stavolta il colpo è andato in fumo. Nel mirino dei ladri è finito il supermercato “Penny” di via Santuario di Cruillas. I malviventi sono entrati in azione nella notte e hanno divelto le grate di ferro: dopo avere creato un varco, hanno spaccato la porta d’ingresso del magazzino sul retro, ma non sono riusciti ad entrare.

L’allarme e le indagini

Ad accorgersi dei danni, i dipendenti del supermercato al momento dell’apertura. È, quindi, stato lanciato l’allarme ai carabinieri che sul posto hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Il colpo vicino al Policlinico

È l’ennesimo colpo nel giro di poche ore. Ieri, 27 marzo, i ladri sono entrati in azione anche in piazza Francesco Durante, dalle parti del Policlinico, dove hanno preso di mira un negozio di alimenti e accessori per animali.

È stata forzata la saracinesca e i malviventi hanno fatto irruzione nel locale, impossessandosi dei soldi in contanti che si trovavano nel registratore di cassa. Episodi che si aggiungono alla lunga lista di assalti che negli ultimi mesi ha fatto crescere l’allarme tra i commercianti della città e della provincia.

L’assalto in viale Regione

Tra gli ultimi casi quello ai danni del bar La Coccinella, in viale Regione Siciliana. Utilizzando un’auto rubata, i malviventi hanno sfondato l’ingresso del locale, poi sono scappati su uno scooter con Gratta e Vinci e confezioni di liquido per le sigarette.