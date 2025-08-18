 Palermo, tentato omicidio: accoltella il compagno dell'ex moglie
Palermo, tentato omicidio allo Zen: accoltella il compagno dell’ex moglie

Arrestato un uomo di 52 anni
polizia
di
PALERMO – La polizia ha arrestato un uomo di 52 anni accusato di tentativo di omicidio aggravato, lesioni personali e minacce gravi. L’uomo ha aggredito l’ex moglie e la suocera e ha ferito a coltellate il nuovo compagno.

Palermo, tentato omicidio allo Zen

È successo allo Zen in via Luigi Einaudi, a Palermo. Gli agenti dopo averlo preso lo hanno portato al carcere Pagliarelli. La vittima, un 33enne, è stato trasferito a Villa Sofia: nonostante le gravi condizioni non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressore si è presentato in casa del nuovo compagno dell’ex moglie. Con una scusa si è fatto aprire e poi ha iniziato a picchiare le donne e infierire sull’uomo. Almeno dieci le coltellate inferte alla vittima.

