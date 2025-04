Palermo, Leto chiede la pulizia urgente della spiaggia sulla costa sud

"La stagione estiva è imminente"

PALERMO – “L’inizio della stagione estiva è ormai alle porte, ed è per questo che ho chiesto, con nota ufficiale indirizzata all’assessore Alongi, a RE.S.E.T. S.c.p.a e a RAP S.p.a., di attivare con la massima urgenza mezzi meccanizzati e personale specializzato per la pulizia e la cura dell’intero tratto di spiaggia della Costa Sud”. Lo dice la consigliera comunale di Palermo Teresa Leto (Fdi).

“Un intervento necessario – aggiunge – per restituire decoro, fruibilità e attrattività a un’area dalle enormi potenzialità economiche e sociali, ancora oggi troppo trascurata. Proprio per questo motivo abbiamo ritenuto doveroso coinvolgere anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, certi della sua attenzione verso l’immagine turistica della città e verso lo sviluppo della fascia costiera meridionale”.

“Da anni siamo impegnati nella valorizzazione della Costa Sud, sia Reset sia RAP hanno già dimostrato in passato la loro piena capacità operativa, nonché la professionalità dei propri operatori”.

“Sono certa – conclude – che l’Assessore Alongi non esiterà neppure un istante a dare seguito alla nostra richiesta, così come già fatto in passato, dimostrando che, se c’è volontà politica e sinergia tra gli enti, è possibile fare bene e in tempi rapidi”.