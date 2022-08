Palermo, Terrani nominato presidente della Settima Commissione

La vice presidenza è andata a Fabio Giambrone

PALERMO – Prendono forma le Commissioni del Comune di Palermo legate all’amministrazione Lagalla.

Nei giorni scorsi è stato trovato l’accordo per la composizioni delle sette Commissioni, con la presidenza di tutte che vanno alla maggioranza. Oggi le commissioni stesse si sono insediate e sono stati votati presidente e vice presidente di tutte e sette.

Alla settimana, che si occupa di affari generali, personale e servizi informatici, è stato votato all’unanimità Pasquale Terrani, appartenente a Forza Italia. La vice presidenza è andata a Fabio Giambrone vice sindaco nella Giunta Orlando.

“La commissione sta predisponendo un programma riguardanti le attività, con una serie di iniziative, audizioni e non solo. Lavoreremo in sinergia con la Commissione e cercheremo di dare impulso propositivo all’Amministrazione per migliorare alcuni servizi del Comune di Palermo“ a dichiararlo Pasquale Terrani ai microfoni di Live Sicilia.