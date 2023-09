Palermo, zona Calatafimi: topi e rifiuti, ancora nessun intervento Rap

La situazione non è cambiata dopo 13 giorni

PALERMO – La situazione non è cambiata. Continuano a rimanere per strada, dopo due settimane dalla segnalazione, cumuli di rifiuti in zona corso Calatafimi, a Palermo.

La Rap aveva garantito un intervento in tempi brevi

La zona interessata è piazzale del Tricolore, che sporge anche su via Aurelio di Bella. L’area è piena d’immondizia e si segnala anche la presenza di topi morti. Gli abitanti sono esasperati dalla situazione, che va avanti da diverso tempo e continua senza soluzioni in tempi brevi.

La Rap aveva garantito un intervento in tempi brevi ma ancora nulla è cambiato. I rifiuti abbandonati illecitamente sono ancora lì e non è stata effettuata nemmeno la derattizzazione capillare dell’area.