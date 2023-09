La Rap si attiverà per la rimozione e lo spazzamento

1' DI LETTURA

PALERMO – Cumuli di rifiuti in zona corso Calatafimi, a Palermo. Piazzale del Tricolore, che sporge anche su via Aurelio di Bella, è pieno d’immondizia e si segnala anche la presenza di topi morti.

Rifiuti anche vicino a una scuola dell’infanzia

Gli abitanti della zona sono esasperati dalla situazione, che va va avanti da diverso tempo. Ad aggravare il quadro è l’accumulo di rifiuti anche in prossimità della scuola dell’infanzia “Giuseppe Di Matteo” e in un terreno privato. “Da mesi non viene nessuno a spazzare. Anche qui paghiamo le tasse e abbiamo diritto ad avere le strade pulite “, racconta una residente.

La Rap interverrà nelle prossime ore

La Rap fa sapere che si tratta di rifiuti illecitamente abbandonati. L’azienda si attiverà nelle prossime ore per la rimozione dell’immondizia e successivamente procederà con lo spazzamento delle vie. Inoltre è in programma una derattizzazione capillare dell’area. La Rap fa inoltre sapere che sul terreno dei privati non è titolata a intervenire.