Palermo, torna fino al 6 ottobre il cantiere al ponte Corleone

Previsti interventi di manutenzione sulla carreggiata in direzione Catania

1' DI LETTURA

PALERMO – Brutte notizie per gli automobilisti palermitani. Torna fino al 6 ottobre il cantiere sulla corsia in direzione Catania del ponte Corleone. Lo stabilisce un’ordinanza dell’ufficio mobilità del Comune datata 21 luglio. Previsti interventi sulla carreggiata centrale in direzione Catania. Inevitabili rallentamenti alla circolazione, specie in questo periodo dell’anno in cui molti palermitani fanno i pendolari dalle case vacanza dell’hinterland.

Secondo fonti comunali i disagi dovrebbero essere limitati in quanto i lavori interesseranno un’area già interdetta al traffico veicolare. Ma c’è chi teme che le operazioni collaterali a quelle strettamente di cantiere possano intralciare la circolazione che in questo tratto è già rallentata dal restringimento della carreggiata. Gli interventi potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne.