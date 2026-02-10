Palermo, torna il Carnevale nei quartieri della Nuova Vitalis Onlus

Il programma delle iniziative

PALERMO – Anche quest’anno il carnevale organizzato dall’associazione Nuova Vitalis Onlus approda nei quartieri periferici di Palermo per celebrare la ricchezza culturale e il valore dei territori. L’iniziativa si svolgerà dal 13 al 15 febbraio, dalla Prima alla Settima circoscrizione.

“Da anni sosteniamo l’associazione Nuova Vitalis Onlus che coinvolge di volta in volta sempre più quartieri e circoscrizioni di Palermo – dice Teresa Leto, consigliere comunale di Fdi – offrendo ai cittadini di tutte le età una serie di attività, spettacoli e momenti di socializzazione gratuiti e accessibili a tutti, dai grandi ai piccini. Il nostro augurio è che questo evento possa crescere e coinvolgere sempre più quartieri, sottolineando la creatività delle periferie spesso trascurate, ma di cui andiamo fieri, promuovendone l’identità, i valori e la creatività”.