Il Palermo torna alla vittoria, Spal al tappeto 2-1

I rosanero conquistano tre punti preziosi per la volata playoff

PALERMO – Il Palermo di Corini cercava un successo che manca dal 17 marzo, giorno del 5-2 contro il Modena, da quel momento erano arrivate solamente 3 punti in cinque partite, ma con i playoff che erano a due passi. Oggi gli uomini di Corini sono tornati alla vittoria grazie al 2-1 in casa contro la Spal, vittoria che gli permette di volare al settimo posso in classifica quando mancano due giornate alla fine del campionato.

Nel primo la squadra di Corini ha giocato un calcio spumeggiante che gli ha permesso di chiudere sul 2-0 grazie all’autorete di Meccariello e al gol di Brunori, che non segnava in casa da diversi mesi. Nella ripersa la squadra di Oddo ha trovato il gol del 2-1 e ha lottato fino alla fine per portare a casa un punto che avrebbe fatto morale.

PRIMO TEMPO:

Il primo pallone della gara è gestito dagli ospiti che scendono in campo con la consueta casacca, maglia a righe bianche e celesti, pantaloncini e calzettoni banchi; anche i padroni di casa si presentano con la consueta casacca, maglia rosa, pantaloncini e calzettoni neri.

Avvio forte del Palermo che al 3′ di gioco ha già la prima occasione. Sala serve Tutino che arriva sul fondo e crossa per Segre, l’ex Torino calcia al volo ma centrale e Alfonso devia in angolo. al 5′ provano a rispondere gli ospiti con una ripartenza veloce, palla di Rabbi per Maistro piazzato sull’out sinistro, il numero 37, però, non sorprende Pigliacelli che blocca la sfera.

Minuto 11 altro squillo del Palermo, Gomes conduce palla a metà campo, alza la testa e lancia lungo per Brunori, il capitano rosanero calcia al volo sfiorando i pali, ma il gioco viene fermato per posizione irregolare del numero 9 rosanero.

Reclama il Palermo per un possibile calcio di rigore per fallo su Verre. L’ex Samp, all’altezza della panchina dei suoi, recupera palla dopo un passaggio errato di Fiordaliso, scatta con la sfera e arriva in area, dove interviene Varnier, che prende un po’ tutto; ma per l’arbitro Fabbri non c’è nulla e il gioco continua.

Al 25′ il risultato della sfida è ancora di 0-0, con i padroni di casa che sono sembrati più in palla della squadra guidata da Massimo Oddo.

GOLLLLLL PALERMO AL 30′. Sala entra in area sull’out sinistro, prova un tiro cross serve Brunori che arriva sulla linea di fondo, il capitano rosanero prova un tiro cross che viene deviato da Meccariello in rete e il risultato viene fissato sull’1-0.

GOLLLLLL PALERMO AL 35′, rosa avanti 2-0. Calcio d’angolo deviato da Nedelcearu che anticipa tutti, Alfonso vola deviando la sfera, che finisce sulla testa di Brunori, l’attaccante rosanero salta di testa e spinge in porta portando i rosa sul 2-0.

Al 39′ primo giallo del match, ed è proprio per Brunori che era in diffida e salterà la gara in casa del Cagliari. Occasionissima per il 3-0 per i padroni di casa al 44′. Brunori stoppa alla perfezione un lancio lungo, salta Meccariello e serve Tutino piazzato a pochissimi passi dall’area piccola, ma l’ex Parma tira alle stelle. Minuto 48, primo parata di Pigliacelli, l’estremo difensore interviene su un tiro di Maistro.

Termina con il risultato di 2-0 la prima frazione di gara, con il Palermo che sta ampiamente meritando il doppio vantaggio.

SECONDO TEMPO

La seconda frazione di gara si apre con un doppio cambio per la Spal; Oddo toglie dalla sfida Tripaldelli e Rabbi per Dalle Mura e Fetfatzidis.

Il Palermo ancora pericoloso al 50′, Segre recupera la sfera quasi al limite della sua area, parte in contropiede e dopo aver superato la metà campo serve Tutino, il numero 7 arriva nell’area avversaria e serve Brunori anziché calciare in porta e viene fermato in angolo. Al 62′ contropiede per i rosanero, Verre serve Tutino che, però, prova a spostare la palla con il tacco e scivola, vanificando tutto.

Al minuto 65′ gol della Spal che accorcia sul 2-1 con Varnier. Il numero 13 da sviluppo di calcio d’angolo anticipa tutti saltando di testa e manda in gol che riapre la gara. Corini attinge dalla panchina e al 69′ manda in campo Soleri e Aurelio per Tutino e Sala. 5′ dopo altri due cambi per i rosa che mandano in campo Broh e Vido per Verre e Brunori.

La Spal adesso prova a spingere alla ricerca del gol che possa permettere di agguantare il pareggio, il Palermo, invece cerca di difendere e ripartire in contropiede. Ultimi minuti di gara con le squadre lunghissime. I minuti di recupero saranno cinque, che significano sofferenza per il Palermo, speranza per gli ospiti.

TABELLINO

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi (dall’86’ Bettella); Buttaro, Segre, Gomes, Verre (dal 74′ Broh), Sala (dal 69′ Aurelio); Brunori (dal 74′ Vido), Tutino (dal 69′ Soleri).

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Graves, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 21 Damiani, 30 Valente. Allenatore: Corini.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Fiordaliso, Varnier (dal 74′ Peda), Meccariello (Cap.), Tripaldelli (dal 46′ Dalle Mura); Maistro (dal 74′ Puletto), Prati, Contiliano; Rauti (dall’84’ La Mantia); Moncini, Rabbi (dal 46′ Fetfatzidis).

A disposizione: 17 Pomini, 31 Gabriel, 21 Celia, 23 Murgia, 26 Parravicini, 40 Tunjov, 49 Rossi. Allenatore: Oddo.

ARBITRO: Fabbri (Carrione-Mastrodonato). VAR: Di Bello (Brindisi), AVAR: Camplone (Pescara)

NOTE: Ammonito Brunori, Marconi (P), Rauti (S).

MARCATORI: Autogol Meccariello 30′, Brunori 35′ (P), Vernier 67′ (S).

SPETTATORI: Abbonamenti 12.623, biglietti 8.295: Totale 20.918