Palermo, torneo di padel solidale: sport e relax con “Riprendiamo il Timone”

I dettagli dell'iniziativa promossa dalla Fondazione Garibaldi

PALERMO – Il 7 aprile, in occasione del Torneo di Padel solidale, la Club House di Progetto Itaca Palermo ODV organizza un evento benefico aperto al pubblico nell’ambito dell’iniziativa “Riprendiamo il Timone”, promossa dalla Fondazione Grimaldi. Progetto Itaca Palermo ODV è un’associazione di volontariato che opera per supportare le persone affette dal disagio mentale nel loro cammino verso l’autonomia, l’emancipazione e l’inclusione sociale e lavorativa.

Il pubblico e i sostenitori potranno trascorrere una giornata all’aperto nel verde, seguendo i loro beniamini nel torneo di Padel e ascoltando musica dal vivo con I So’ffusi band, Matteo La Rosa Dj e Dj Monkey. L’organizzazione offrirà una grigliata a cura di Coolinario, accompagnata dai vini Planeta e, per concludere, i dolci preparati dai soci del Club Itaca con la degustazione del caffè Morettino. Per prendere parte all’evento solidale come spettatori, è richiesta una donazione.

Si può prenotare dal sito: https://www.progettoitacapalermo.org/index/eventi_raccoltafondi/ o recarsi direttamente alle 11 di domenica 7 aprile ai campi di Padel, dove i volontari accoglieranno gli intervenuti.

Il progetto “Riprendiamo il Timone”

Il progetto “Riprendiamo il Timone”, supportato dalla Fondazione Grimaldi, è nato per attivare laboratori di autonomia amministrativa, alfabetizzazione finanziaria, benessere psicofisico e inclusione sociale. È un’iniziativa che rappresenta una concreta speranza per coloro che soffrono di disturbi mentali.

Il Torneo di Padel “Riprendiamo il Timone” è un’occasione unica per unire la passione per lo sport alla generosità. L’obiettivo del torneo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della salute mentale e di raccogliere fondi per sostenere le attività dell’associazione.