Ultimi giorni di allenamento per il Palermo: deciso il “rompete le righe”

I rosanero sono tornati in campo dopo l'eliminazione dai playoff di Serie B

I rosanero sono tornati in campo per una seduta di allenamento al Palermo CFA nella giornata di lunedì 27 maggio. La squadra guidata da Michele Mignani proseguirà gli allenamenti fino alla giornata di mercoledì 29 maggio, si legge nel sito ufficiale del Palermo. Poi il “rompete le righe” per le vacanze estive.

Il club di viale del Fante, intanto, è già impegnato nella programmazione della prossima stagione che sarà nuovamente in Serie B. Al vaglio del management della società ci sono le posizioni di allenatore e direttore sportivo, che probabilmente verranno sostituiti. Rinaudo, il ds, ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024; il tecnico Mignani, invece, nel 2025.

La compagine del capoluogo siciliana subirà un’evoluzione, con diversi calciatori pronti a lasciare la squadra rosanero. Dopo aver definito gli aspetti legati alla guida tecnica e alla direzione sportiva, si passerà alle valutazioni di mercato e alla costruzione del Palermo del prossimo anno.