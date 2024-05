Il Palermo programma la prossima stagione: ipotesi nuovo allenatore e ds

I nomi per la nuova guida tecnica del club rosanero

PALERMO – E rivoluzione sarà. Il Palermo è praticamente già al lavoro per preparare la prossima stagione che, come noto da un paio di giorni, sarà nuovamente in Serie B. I rosanero hanno perso entrambe le semifinali playoff del campionato cadetto, non riuscendo a reggere i colpi del Venezia (raggiunta dalla Cremonese in finale per la promozione in Serie A).

Il doppio confronto con i lagunari è solo l’ultimo capitolo di una storia che sembrava già ben indirizzata. Fatale, inutile negarlo, il secondo tempo di Cremonese-Palermo (24 febbraio 2024): da quella rimonta (sfida poi terminata in parità, 2-2), i rosanero non si sono mai più ripresi, gettando alle ortiche diverse gare, sia in casa che in trasferta.

Il cambio di allenatore, con il subentro di Michele Mignani al posto di Eugenio Corini, non ha portato al risultato sperato. Il tecnico ex Bari ha racimolato una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte nella stagione regolare; durante i playoff, poi, ha solo vinto il primo incontro con la Sampdoria (gara secca), perdendo appunto il doppio confronto con il Venezia.

La nuova panchina rosanero

E proprio dall’allenatore la società di viale del Fante inizierà la sua rivoluzione. Sembra ormai certo che Michele Mignani non guiderà più i rosanero nella prossima stagione, nonostante il suo contratto è in scadenza nel 2025. “Siamo professionisti, purtroppo non ci possiamo legare alle società anche se abbiamo un contratto”, aveva detto il mister prima della semifinale di ritorno contro il Venezia.

Il futuro della panchina rosanero, poi, sembra ormai delineato. In pole, per la prossima stagione, ci sarebbe Paolo Zanetti, ex tecnico di Venezia ed Empoli, tra le altre, individuato dal club rosanero come erede per la guida tecnica del Palermo. Sondati anche altri profili, uno dei quali è stato sicuramente Alessio Dionisi, reduce dall’esperienza in Serie A con il Sassuolo. Lavorare con largo anticipo per preparare al meglio il prossimo campionato, questo l’obiettivo del club rosanero.

Questione direttore sportivo

Anche il ruolo di direttore sportivo dovrebbe subire dei cambiamenti. Leandro Rinaudo, secondo le ultime indiscrezioni, non verrà riconfermato (contratto in scadenza il 30 giugno 2024). L’ex calciatore, coadiuvato negli ultimi mesi anche da Riccardo Bigon, consulente del City Football Group, probabilmente chiuderà qui la sua esperienza in rosanero.

Il ds verrà individuato dalla società che fa sede nel capoluogo siciliano in piena simbiosi con il management di Manchester. Dopo aver definito anche questo ruolo, il Palermo potrà pensare alla costruzione della squadra, tenendo in considerazione addii e partenze. Non sono esclusi colpi a sorpresa, il 7 luglio si va in ritiro e il Palermo vuole già farsi trovare pronto.