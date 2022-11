Palermo, tragedia in via Amari: muore autista di pullman

Che cosa è successo.

PALERMO – Un autista di un pullman è morto questa mattina in via Emerico Amari, nei pressi del la camera di commercio, a Palermo. L’autista del mezzo stava salendo sul mezzo quando si è sentito male e si è accasciato al suolo. Per lui non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo. Sono intervenuti gli agenti di polizia e si sta aspettando il medico legale. L’autista, Arcangelo Lorenzo Arcò, veniva da Catania e stava trasportando alcuni turisti; è stato soccorso e intubato dai sanitari del 118, ma è morto poco dopo. (ANSA).