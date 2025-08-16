Tragedia sfiorata a Boccadifalco: albero su un’auto, coppia in ospedale

Marito e moglie sotto choc: trasportati all'Ingrassia

PALERMO – Stavano percorrendo la strada statale 57 a Boccadifalco quando un enorme albero ha colpito la loro auto. Tragedia sfiorata in serata per marito e moglie: le raffiche di vento hanno fatto cedere un pino che è finito sul mezzo in marcia. L’impatto è stato violentissimo e il conducente è rimasto ferito.

I soccorsi

In ospedale, per accertamenti, è stata trasportata anche la donna, entrambi sono stati trasferiti all’Ingrassia. “Stavo percorrendo lo stesso tratto di strada – racconta Luca Baglione, presidente dell’associazione Insieme per Boccadifalco – quando mi sono accorto di quello che stava accadendo.

Tragedia sfiorata a Boccadifalco: “E’ crollato davanti ai nostri occhi”

“L’albero è crollato davanti ai miei occhi e a quelli di altri automobilisti, colpendo un mezzo che si trovava poco distante. Si tratta di un albero di circa trenta metri, pericolante da tempo e già da noi segnalato più volte e da tantissimo tempo per la sua pericolosità. Non abbiamo mai avuto riscontro e stavolta qualcuno ha rischiato davvero la vita”.

“Segnalazioni senza riscontro”

Baglione racconta di avere prestato i primi soccorsi: “L’uomo alla guida e la moglie erano sotto choc, sconvolti. La paura è stata tanta. Abbiamo subito chiamato il 118, i vigili del fuoco e la protezione civile. Ho contattato anche il sindaco di Monreale, sul posto sta arrivando pure la polizia municipale”. Nella zona la situazione sarebbe critica da tempo.

“Tragedia sfiorata, ma deve scapparci il morto?”

“Lungo tutta la strada provinciale – prosegue Baglione – quasi tutti gli alberi sono in queste condizioni. Stavolta si tratta di una tragedia sfiorata a Boccadifalco, ma poteva finire molto peggio e non credo debba scapparci il morto. Servono interventi urgenti, lo ribadiamo”, conclude. Il tratto di strada è al momento chiuso al traffico, le auto vengono deviate a Piano Geli.