Tratto di via Perpignano diventa a senso unico con area pedonale

Soddisfatta la consigliera Leto che ha sostenuto la petizione portata avanti dai residenti

PALERMO – “La via Perpignano, nel tratto compreso tra via Erculeo e via Nina Siciliana, è stata a lungo teatro di episodi di pericolo per pedoni e automobilisti, a causa del restringimento della carreggiata e della presenza di una corsia a doppio senso di marcia. Queste condizioni hanno sollevato preoccupazioni tra i residenti e i frequentatori della zona, rendendo necessaria un’azione urgente”, a dichiararlo è la consigliera comunale di FdI Teresa Leto, che annuncia l’istituzione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Ruggerone da Palermo e via Ettore Arculeo e la realizzazione di una corsia pedonale, protetta, che garantisce una maggiore sicurezza per gli utenti.

La nascita del senso unico di marcia è arrivato anche dopo una petizione dei residenti e sostenuta dalla stessa consigliera.

“Ringrazio – conclude la consigliera Leto – l’assessore Falzone e gli uffici da lui guidati per l’impegno profuso. Continueremo a lavorare insieme per una mobilità più sicura”.