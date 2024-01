Palermo, tre fari per illuminare il murales dedicato a Biagio Conte

A quasi un anno dalla scomparsa, l'iniziativa della circoscrizione

PALERMO – Tre fari per illuminare il murales che allo Sperone di Palermo raffigura Biagio Conte, a pochi giorni dal primo anniversario della sua scomparsa. Questa l’iniziativa del presidente della Seconda circoscrizione Giuseppe Federico, insieme al consigliere comunale Teresa Leto, accolta dal sindaco Roberto Lagalla che, con una nota ad Amg, ha disposto l’installazione dell’impianto di illuminazione.

“Abbiamo voluto accendere i riflettori sul murales realizzato in via XXVII Maggio, angolo via Di Vittorio, nel quartiere Sperone – dice Federico -. Si tratta di un luogo particolarmente significativo per il missionario laico, tanto da posizionarvi a pochi metri una croce. La Seconda circoscrizione è la casa di Biagio, il luogo dove ha scelto di fondare la Cittadella e erigere il Santuario. Noi residenti non possiamo che far altro che ricordarlo ogni giorno con affetto, seguendo i suoi insegnamenti e commemorando la sua straordinaria e generosa figura anche attraverso piccoli gesti. Il nuovo impianto è il frutto della collaborazione con la parrocchia Maria Santissima delle Grazie di Roccella, nella figura di del parroco don Ugo Di Marzo, e con l’amministrazione comunale che ha accolto la nostra richiesta unitamente all’azienda Amg”.