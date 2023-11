Palermo, tre studentesse di Medicina accusano di sessismo un docente

Il caso finisce al consiglio di disciplina dell'ateneo

PALERMO – Finisce al collegio di disciplina dell’Università di Palermo il caso di un professore di Medicina che tre allieve accusano di atteggiamenti sessisti nei loro confronti. La vicenda – sollevata da Repubblica-Palermo – era partita da una lettera anonima ricevuta lo scorso venerdì dal rettore Massimo Midiri e ora confermata da tre specializzande. Midiri aveva spedito la missiva alla procura e adesso ha chiesto una relazione al professor Giovanni Pantuso, responsabile dei 19 specializzandi in chirurgia.

“Purtroppo – spiega il rettore – abbiamo avuto riscontri alla lettera anonima”. E per questo è stato attivato il consiglio di disciplina. Gli specializzandi saranno tutti sentiti, prima di ascoltare il professore sotto accusa, che potrà presentare le controdeduzioni e indicare testimoni. Qualora si ravvisassero rilievi penali, lo stesso consiglio li segnalerà alla magistratura. Nella denuncia anonima si racconta, tra l’altro, che una specializzanda, durante la pausa pranzo, sarebbe stata accusata dal docente di voler andare in sala operatoria con un altro docente per interessi diversi da quelli professionali. Il professore avrebbe anche pronunciato commenti volgari sull’abbigliamento delle ragazze.