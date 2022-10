Palermo, troppi gol subiti: peggio solo il Como

Disattenzioni difensive che sono costate caro ai rosanero

PALERMO – Il club rosanero sta preparando la sfida in programma domenica 23 ottobre allo stadio “Renzo Barbera”. Nell’impianto sportivo di viale del Fante la compagine guidata da Eugenio Corini ospiterà il Cittadella in occasione della decima giornata del campionato di Serie B. Un ulteriore scontro di fondamentale importanza per la squadra del capoluogo siciliano, ancora alla ricerca di una vittoria. L’ultima occasione in cui Brunori e compagni hanno portato a casa i tre punti è quella della sfida contro il Genoa. Nella sera del 9 settembre, tra le mura amiche, proprio un gol del numero 9 dei rosanero ha permesso alla squadra di Corini di vincere di misura contro il club ligure.

E proprio la partita contro la compagine allenata da Blessin è l’ultima sfida che si è conclusa con la porta inviolata per i siciliani. Da quel momento in poi, infatti, il Palermo ha perso le tre gare successive contro Frosinone, Südtirol e Ternana (senza mai andare in gol) e ha pareggiato nell’ultima gara contro il Pisa, terminata 3-3. Per ben quattro volte, inoltre, il club rosanero in questo campionato ha subito tre gol nel corso dei 90 minuti: rispettivamente contro Ascoli, Reggina, Ternana e Pisa. In totale, infatti, sono ben quindici i gol subiti fino a questo momento dalla compagine di mister Corini.

Peggio del club di viale del Fante c’è solo il Como, a quota 19. A pari merito, invece, Pisa e Venezia, che si trovano nella zona playout/retrocessione della classifica del campionato cadetto, insieme ai rosanero. Un aspetto da migliorare con perseveranza e che ha condizionato spesso i risultati finali della squadra guidata dal tecnico di Bagnolo Mella. Disattenzioni difensive che sono costate caro al Palermo e che hanno permesso alle squadre avversarie di andare in gol vincendo o rimontando la gara (proprio come nell’ultima sfida contro il club toscano). “Stiamo lavorando per diventare una squadra completa, che sappia leggere le partite”, ha detto Corini al termine della sfida contro il Pisa. E domenica prossima, nella gara che metterà davanti ai rosanero il Cittadella, si dovrebbe poter apprezzare quanto dichiarato dall’allenatore del Palermo.